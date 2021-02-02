Названы первые признаки смертельной болезни мозга

Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский в беседе рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Часто бывает, что человек теряет координацию в пространстве. Например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он вот уже тридцать лет ходит. Еще один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает. доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский

Он добавил, что в подобном случае нужно срочно обращаться к врачу.

Зберовский также отметил, что социальная активность у пожилых людей — признак хорошего психического здоровья.

Если наши близкие люди интересуются нашей жизнью, если они с чем-то категорически не согласны, критикуют нас, ругают нас, считая, что мы как-то неправильно живем, – это, безусловно, признак того, что психическое и психологическое здоровье родственника в порядке. За одним исключением: когда близкий человек нас о чем-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы. Андрей Зберовский

По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда создается впечатление, что пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. В этот период человек еще продолжает испытывать интерес, но уже не может усвоить ответы.