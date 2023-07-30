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Психолог назвала признак психосоматических болезней

психосоматика Фото: pixabay
Психолог Дарья Серебрякова назвала главный признак психосоматических болезней, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это беспричинный физический недуг.

"Основной признак, указывающий на психосоматическое заболевание, – физические симптомы без явной медицинской причины. Когда пациент испытывает различные боли или недомогание, но обследования и анализы не показывают никаких физических аномалий, это может указывать на возможное влияние психического состояния на здоровье", – пояснила эксперт "Мосленте".

Как уточняется, психосоматические симптомы возникают или усиливаются в моменты повышенного стресса, тревоги, продолжила специалист. Эмоциональные переживания могут активировать физиологические ответы в организме. Кроме того, психосоматические заболевания часто бывают хроническими и могут длиться долго, несмотря на медицинское вмешательство.

Подобные заболевания проявляются, например, в функциональных нарушениях репродуктивной системы у женщин, синдроме гипервентиляции (учащенный дыхательный ритм), дерматологических проблемах и заболеваниях ЖКТ, отмечается в сообщении.

У детей, особенно у тех, кто плохо выражает свои эмоции словами, эмоциональные переживания могут привести к физическим заболеваниям, если их не выслушивают и не поддерживают взрослые, предупредила специалист.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что причиной набора веса может стать кариес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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