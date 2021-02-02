Свыше 200 тысяч тонн отходов упаковки будет переработано в этом году по линии РОП

С 1 февраля завершился прием заявок по новой модели финансирования от Оператора РОП "EcoQolday".

Подали заявку и успешно прошли регистрацию 100 участников отрасли, из них 19 специализированных предприятий по утилизации отходов упаковки, 30 транспортировщиков и 51 предприятие, осуществляющее сбор вторичного сырья. В сравнении с 2020 годом увеличился планируемый объем утилизации вторичного сырья почти в три раза и составил 206 тысяч 348 тонн отходов упаковки.

Оператором подготовлен предварительный список специализированных предприятий со всего Казахстана, которые будут оказывать услуги по сбору отходов упаковки в 2021-2022 годах. Одно из таких предприятий – ТОО "Радуга", которое в рамках работы с Оператором РОП специализируется на сборе и переработке отходов.

С 2007 года ТОО "Радуга" развивает направление по производству изделий из пластмассы, которые изготавливаются из гранулы первичного и вторичного полимера. В настоящее время производство пластмассовых изделий динамично развивается: за 13 лет увеличилось количество термопласт аппаратов, на которых производятся изделия - с 4 до 26 станков, а ассортимент - с 10 простейших изделий до 138 наименований. Выросли объемы производства и реализации. С 2015 года запущено производство мусорных пакетов и пакетов – маек, количество станков для их производства увеличилось с 3 до 18 единиц. Производство полиэтиленовых пакетов - особенно динамично развивающееся направление в последнее время. Ведется работа по внедрению технологии биологического разложения полиэтилена, которая позволит контролировать срок разложения продукции Компании при попадании на мусорный полигон. Успешно реализуется программа импортозамещения и развития собственного производства.

При поддержке Оператора РОП предприятие увеличило в два раза производство гранул, начато производство нового вида продукции – ПЭТ-флексов. С 2018 компания активно занимается организацией раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в г. Петропавловск и с. Бесколь Северо-Казахстанской области. В рамках материально – технического дооснащения Оператором профинансирована покупка 530 контейнеров и одного мусоровоза. За 3 года и 9 месяцев работы в этом направлении ТОО "Радуга" собрано 6 184 тонн вторичного сырья (пластик, макулатура, стеклобой) и утилизировано 6 691 тонн отходов пластмассовой упаковки. Трудно переоценить и экологический эффект от такой деятельности. Уменьшается степень загрязнения воды, воздуха и земли. Вторичная переработка снижает количество потребляемой воды и величину городских свалок, экономит природные ресурсы.

Условия кризиса 2020 года, карантинные меры, закрытые государственные границы, нестабильные цены на сырье и материалы, ограничение торговли на рынках и магазинах - все эти факторы показали правильность выбора стратегии развития экономики замкнутого цикла: товар – отход – товар.

ТОО "Радуга" и в дальнейшем планирует активно сотрудничать с Оператором РОП, при реализации действующих и новых проектов, внося свой вклад в становление и развитие системы управления отходами в Казахстане.