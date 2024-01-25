Сколько будет выплачивать оператор РОП за отходы в 2024 году: установлены размеры

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Правительство РК утвердило размеры денежных выплат оператора РОП (импортеров) за счет денег, поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров, субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, транспортировку, утилизацию отходов и т.д., сообщает Zakon.kz.

Размер выплат в МРП за тонну с 4 февраля 2024 года: Стеклянная упаковка: сбор – 7,66; транспортировка – 5,46; переработка – 1,44.

Бумажная и картонная упаковка: сбор – 5,82; транспортировка – 4,23; переработка – 1,55.

Полимерная упаковка: сбор – 9,05; транспортировка – 7,41; переработка – 1,79.

Упаковка из комбинированных материалов: сбор – 0,21.

Шины грузовые/легковые – 13,50; крупногабаритные – 17,15.

Масла – 2,98.

Аккумуляторы – 2,39

Электронное и электрическое оборудование с теплоносителями – 21,43.

Крупногабаритное электронное и электрическое оборудование – 16,19.

Мелкогабаритное электронное и электрическое оборудование – 7,42.

Электронное оборудование с экранами и мониторами – 43,19.

Малое информационное, техническое и телекоммуникационное электронное и электрическое оборудование – 51,91.

Лампы – 80,95. 1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге. Постановление вводится в действие с 4 февраля 2024 года.

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