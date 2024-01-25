Сколько будет выплачивать оператор РОП за отходы в 2024 году: установлены размеры
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Правительство РК утвердило размеры денежных выплат оператора РОП (импортеров) за счет денег, поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров, субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, транспортировку, утилизацию отходов и т.д., сообщает Zakon.kz.
Размер выплат в МРП за тонну с 4 февраля 2024 года:
- Стеклянная упаковка: сбор – 7,66; транспортировка – 5,46; переработка – 1,44.
- Бумажная и картонная упаковка: сбор – 5,82; транспортировка – 4,23; переработка – 1,55.
- Полимерная упаковка: сбор – 9,05; транспортировка – 7,41; переработка – 1,79.
- Упаковка из комбинированных материалов: сбор – 0,21.
- Шины грузовые/легковые – 13,50; крупногабаритные – 17,15.
- Масла – 2,98.
- Аккумуляторы – 2,39
- Электронное и электрическое оборудование с теплоносителями – 21,43.
- Крупногабаритное электронное и электрическое оборудование – 16,19.
- Мелкогабаритное электронное и электрическое оборудование – 7,42.
- Электронное оборудование с экранами и мониторами – 43,19.
- Малое информационное, техническое и телекоммуникационное электронное и электрическое оборудование – 51,91.
- Лампы – 80,95.
1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге.
Постановление вводится в действие с 4 февраля 2024 года.
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