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Законодательство РК

Сколько будет выплачивать оператор РОП за отходы в 2024 году: установлены размеры

Сколько будет выплачивать оператор РОП за отходы в 2024 году Фото: unsplash
Правительство РК утвердило размеры денежных выплат оператора РОП (импортеров) за счет денег, поступивших на его банковский счет от производителей и импортеров, субъектам предпринимательства, осуществляющим сбор, транспортировку, утилизацию отходов и т.д., сообщает Zakon.kz.

Размер выплат в МРП за тонну с 4 февраля 2024 года:

  • Стеклянная упаковка: сбор – 7,66; транспортировка – 5,46; переработка – 1,44.
  • Бумажная и картонная упаковка: сбор – 5,82; транспортировка – 4,23; переработка – 1,55.
  • Полимерная упаковка: сбор – 9,05; транспортировка – 7,41; переработка – 1,79.
  • Упаковка из комбинированных материалов: сбор – 0,21.
  • Шины грузовые/легковые – 13,50; крупногабаритные – 17,15.
  • Масла – 2,98.
  • Аккумуляторы – 2,39
  • Электронное и электрическое оборудование с теплоносителями – 21,43.
  • Крупногабаритное электронное и электрическое оборудование – 16,19.
  • Мелкогабаритное электронное и электрическое оборудование – 7,42.
  • Электронное оборудование с экранами и мониторами – 43,19.
  • Малое информационное, техническое и телекоммуникационное электронное и электрическое оборудование – 51,91.
  • Лампы – 80,95.

1 МРП в 2024 году составляет 3692 тенге.

Постановление вводится в действие с 4 февраля 2024 года.


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