Алексея Навального посадили

Суд принял ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщает zakon.kz.

Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу "Ив Роше" и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Как сообщают представители СМИ из зала суда, в итоге ему дали 2 года 8 месяцев колонии. Такое решение вынесла судья Наталья Репникова.

Судья зачла в срок Навального год, проведенный под домашним арестом во время следствия по делу "Ив Роше", при этом она применила соотношение, действовавшее на момент вынесения приговора в 2014 году: один день домашнего ареста за один день колонии. Прокурор Екатерина Фролова также просила суд вынести частное постановление в адрес уголовно-исполнительной инспекции, которая, по ее мнению, недостаточно контролировала исполнение Навальным приговора.

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде; пресса допущена на него, несмотря на коронавирусные ограничения. Помимо журналистов и супруги Навального Юлии, в суд пришли дипломаты из примерно двадцати европейских государств. В Кремле и в МИД назвали это вмешательством во внутренние дела России.

В окрестностях Мосгорсуда собрались сторонники Навального, полиция перекрыла несколько примыкающих к зданию улиц. По данным "ОВД-Инфо" к 19:50 (Мск) были задержаны более 350 человек.