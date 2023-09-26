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Алексея Навального отправят в колонию особого режима

Суд отклонил жалобу на приговор Навальному Фото: скриншот
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному, получившему 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в то же время суд внес некоторые правки в текст приговора, которые не влияют на срок и меру наказания. Сам Навальный принял участие в заседании по видеосвязи.

Таким образом, приговор вступил в законную силу. Навальный в ближайшее время будет переведен из колонии строгого режима в колонию с особым режимом. В связи с чем ему будут разрешены меньше свиданий с родными, он будет реже получать посылки и бандероли.

Навальный был задержан по делу "Ив Роше" в январе 2021 года после своего возвращения из Германии, где проходил лечение. Изначально его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Затем в суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального. На этот раз его приговорили на 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение еще тогда запрашивало для бывшего политика до 13 лет лишения свободы. В апреле 2023 года в отношении Навального возбудили дело по факту терроризма.

Особый режим предполагает определенные условия заключения. Первые десять лет срока заключенные не имеют права на свидания и переписку. Перемещение возможно только под конвоем с наручниками за спиной.

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