Несколько телеканалов прекратили вещание из-за санкций Зеленского

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание в Украине, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, программы телеканалов теперь доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube.

Отключение телеканалов произошло после издания украинским президентом Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении к ним санкций сроком на пять лет.

Рестрикции, как сказано в документе, предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм".

Также предусмотрены блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Кроме того, запрещено размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории другого государства.

Согласно приложению к указу, санкции решено применить к вещающим под логотипом "112 Украина" региональным каналам "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ".

Своим указом Владимир Зеленский также вел персональные санкции против депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тараса Козака.

Кроме того, в отношении депутата сроком на пять лет вводятся ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы страны.