В МЦРИАП прокомментировали отключение вещания телеканалов

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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассказали о причинах, которые привели к отключению вещания телеканалов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве поздним вечером 15 сентября, произошел разряд батарейных блоков у аппарата связи. "Сегодня, 15 сентября, в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных. В настоящее время национальным оператором АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "ИСС имени академика М.Ф. Решетнева" проводятся работы по восстановлению указанных сервисов", – сказано в сообщении пресс-службы министерства. Ранее стало известно, что все телеканалы Казахстана перестали вещать почти на всей территории страны. Причиной стали перебои в работе спутника Kazsat-3. Читайте также Внештатная ситуация: Казтелерадио прокомментировало отключение вещания ТВ-каналов Эфир всех телеканалов пропал почти на всей территории страны Десятки девушек поставили на учет полицейские Шымкента за занятие проституцией

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