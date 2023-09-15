В МЦРИАП прокомментировали отключение вещания телеканалов
Фото: pixabay
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассказали о причинах, которые привели к отключению вещания телеканалов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ведомстве поздним вечером 15 сентября, произошел разряд батарейных блоков у аппарата связи.
"Сегодня, 15 сентября, в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных. В настоящее время национальным оператором АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "ИСС имени академика М.Ф. Решетнева" проводятся работы по восстановлению указанных сервисов", – сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Ранее стало известно, что все телеканалы Казахстана перестали вещать почти на всей территории страны. Причиной стали перебои в работе спутника Kazsat-3.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript