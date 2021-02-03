Казахстанцы стали пить больше алкоголя

В "коронакризисный" период казахстанцы стали заметно больше пить, сообщает zakon.kz.

Согласно данным исследования energyprom.kz, продажи водки и ликеро-водочных изделий выросли более чем на 20%.

Производство водки за январь–декабрь 2020 года увеличилось на 14%, до 22,2 млн литров.

Статисты отмечают, что выпуск водки налажен в 6 регионах из 17.

Значительный объем производства приходится на Акмолинскую область: 7,5 млн литров. Следом идут Северо-Казахстанская (5,6 млн литров) и Алматинская (3,7 млн литров) области, а также город Шымкент (845 тыс. литров). Еще 4,6 млн литров приходится на оставшиеся два региона, Алматы и Актюбинскую область, но данные по ним конфиденциальны и не предоставляются Бюро по национальной статистике.

* Оперативные данные за январь–декабрь. Годовой рост рассчитан относительно оперативных данных аналогичного периода 2019 года.

Самую дорогую водку среди крупных городов и мегаполисов РК продают в столице: 3962 тг за литр.

Следом идут Атырау (3931 тг за литр) и Актау (3578 тг за литр).

А самая дешевая водка — в Семее (2698 тг за литр), Усть-Каменогорске (2702 тг за литр) и Таразе (2736 тг за литр).

Отечественные предприятия по производству водки и ликеро-водочных изделий за январь–ноябрь 2020 года обеспечили местный рынок на 78,8%.

Потребление водки и ликеро-водочных изделий на внутреннем рынке за год выросло на 21,5%, до 35,7 млн литров за январь–ноябрь, - добавили эксперты.