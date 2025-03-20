Казахстанцы стали пить больше кумыса

В Казахстане заметно выросло производство кумыса. С начала 2025 года в стране изготовили 178 тонн национального напитка. Это на 12 тонн больше прошлогодних значений, сообщает Zakon.kz.

Новые данные озвучили в Бюро нацстатистики. За первые два месяца года производство кобыльего молока увеличилось на 7%.

А вот выпуск шубата, напротив, сократился. Правда, незначительно – всего на 3%, до 184 тонн. В целом производство национальных напитков заметно растет.

Только за прошлый год в стране произвели больше 1800 тонн верблюжьего и свыше полутора тысяч тонн кобыльего молока. Эксперты отмечают, что причина в высоком спросе и развитии отрасли молочного животноводства.

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