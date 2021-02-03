Что происходило в центре Москвы после суда над Навальным

После замены условного срока Алексею Навальному реальным лишением свободы в центре Москвы прошла стихийная акция протеста, сообщает zakon.kz.

После объявления об организации протестов на Манежной площади были закрыты три центральные станции метро. Силовики старались не допускать больших скоплений людей. Протестующих били дубинками, задерживали и оттесняли во дворы и переулки. За весь день в Москве задержали больше 1100 человек.

Несколько шествий от Манежной площади

Сбор протестующих на Манежной площади объявил Telegram-канал "Штаб Навального в Москве". Силовики отреагировали моментально: площадь оцепили заборами, на нее стянулись сотни бойцов ОМОНа, полиции и Росгвардии. Патрульно-постовые службы вручную регулировали движение.

Из-за невозможности попасть на площадь, молодые люди собирались напротив нее. Правоохранители сначала в мегафон предупреждали о незаконности их акции. Когда уговоры оказались неубедительными, в ход пошли силовые аргументы.

Протестующие не стали подставляться под дубинки, а предпочли сбежать через бульвар во дворы. Совет не вступать в конфликт с силовиками участникам акции дали авторы канала "Штаба Навального в Москве". Последние, очевидно, рассчитывают на продолжительный протест - а для этого люди важны на свободе.

Не за Навального, но против несправедливости

К сожалению, события стали развиваться по белорусскому сценарию, - посетовала в разговоре с DW молодая участница протеста. - Надеюсь, что продолжительный и многочисленный протест поможет освободить Алексея.

Другой участник акции заявил, что не верит в способность мирного протеста повлиять на судьбу Алексея Навального.

Только давление международного сообщества поможет освободить Навального, - считает молодой человек.

Еще одна Полина, заявила, что не считает себя сторонницей Алексея Навального.

Я расхожусь с ним по многим позициям, - заявила девушка, - но то, что с ним делают, не может оставить равнодушным.

Любые более или менее большие группы людей силовики пытались разбить. По рации их начальникам поступали сообщения о скоплениях людей - на Петровке, Большой Дмитровке, в Дмитровском переулке - и туда тут же отправляли наряд. Один из самых жестоких разгонов оказался как раз в Дмитровском переулке. Там люди сцепились руками у дома, на что ОМОН отреагировал безжалостными ударами дубинок.

Хотя по всему центру протестующих было до нескольких тысяч, передвигались они в основном небольшими группами. В любой локации силовики значительно превосходили их по количеству, поэтому задержания давались им легко. Причем задерживали часто всех без разбора - даже журналистов.

Будут новые расследования и новые протесты

В совокупности, у Мосгорсуда и на вечерней акции, в Москве 2 февраля задержали более 1100 человек - это данные ОВД-Инфо. Координатор сети штабов Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале заявил, что у его команды есть план на ближайшее будущее и анонсировал новые акции.

Мы будем наращивать давление - как изнутри страны, так и снаружи - чтобы добиться освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных, - пишет Волков. - Будут выходить новые расследования. Будут проводиться новые мирные митинги и шествия. Будут достигаться новые победы на выборах.