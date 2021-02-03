Состоялась первая покупка жилья на пенсионные накопления

Житель Шымкента купил недвижимость с использованием единовременной пенсионной выплаты, передает zakon.kz.

О том, что можно использовать свои пенсионные накопления, я узнал из социальных сетей. На следующий день после запуска онлайн-платформы я подал заявку на использование средств. А уже 1 февраля на мой специальный счет поступили единовременные пенсионные выплаты, - рассказал житель Шымкента.

Как рассказали в "Отбасы банке", жилье он приобретает в рамках договора долевого участия.

В качестве первоначального взноса я использовал пенсионные накопления. Решил оформить ипотеку в Отбасы Банке по промежуточному займу, - мужчина.

С начала приема заявок на 30 января включительно одобрено и принято в обработку 38 507 заявок на сумму 212,6 млрд тенге.

В банке рекомендовали не торопиться с покупкой недвижимости. Если за отведенные 45 дней человек не успеет купить жилье, средства вернутся на счет в ЕНПФ. И потом можно будет повторно подать заявку. По прогнозам руководителя АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимовой, возникший ажиотаж с ценообразованием спадет к концу весны.