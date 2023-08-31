Сколько казахстанцев использовали пенсионные накопления на покупку жилья и лечение

Премьер-министр РК Алихан Смаилов, выступая 31 августа 2023 года перед депутатами партии Amanat, заявил, что по поручению главы государства произведено дифференцированное повышение пенсий более 2 млн пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

По словам главы правительства, сегодня расходы государства на пенсионную программу составляют более 3 трлн тенге.

"Более 1 млн человек воспользовались своим правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение... По поручению главы государства пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года. Связанные с этим дополнительные расходы на пенсионное обеспечение составят более 800 млрд тенге". Алихан Смаилов

Он отметил, что в текущем году гражданам дано право управлять своими пенсионными накоплениями.

"Вкладчики могут передавать в частные управляющие компании, выбранные ими самостоятельно, 50% от суммы своих пенсионных накоплений". Алихан Смаилов

Кроме того, как отметил премьер-министр, в начале текущего года правительством внедрена Цифровая карта семьи.

"Более 500 тыс. казахстанцев получили проактивную социальную поддержку". Алихан Смаилов

Полный текст выступления главы правительства Казахстана можно прочитать здесь.