Сможет ли Куат Хамитов зарегистрировать свою партию в Минюсте

Боец ММА Куат Хамитов, которого осудили к 6 месяцам ограничения свободы, не сможет зарегистрировать свою партию, пока не погасит судимость, объяснила юрист, передает zakon.kz.

28 января Куата Хамитова приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за призывы бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам. В тот же день он объявил о создании своей партии.

Мы обратились к юристу Жанетте Бегахметовой с вопросом, сможет ли Куат Хамитов зарегистрировать партию будучи осужденным.

Отказ в государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц осуществляется в случаях наличия судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов. В настоящем случае у Куата Хамитова судимость еще не погашена, срок наказания не отбыт и это может явиться основанием для отказа в регистрации партии, - объяснила она.

На вопрос, сможет ли партия функционировать без регистрации в Министерстве юстиции, она ответила, что тогда деятельность партии будет считаться незаконной.

По ее словам, государственной регистрации подлежат все юридические лица, создаваемые на территории Казахстана независимо от целей их создания, рода и характера их деятельности, состава участников (членов). Это закреплено законом "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств".

Таким образом ни одно юридическое лицо не может существовать без процедуры обязательной регистрации, их деятельность незаконна. Участие в деятельности незаконных общественных и других объединений, преследуется по закону, - объяснила юрист.