Каким мессенджером пользуются больше всего

Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным исследования, чаще всего граждане переписываются с людьми в WhatsАpp (73%), на втором месте "ВКонтакте" (38%), на третьем - Viber (26%), на четвертом - Telegram (18%) и на пятом - Instagram (17%).

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще переписывается во "ВКонтакте" (76%), среди россиян в возрасте от 25 до 34, от 35 до 44 лет и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp (84%, 77% и 59% соответственно).

Как указано в опросе, для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.