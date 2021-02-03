"Барыс" проиграл третий подряд матч в КХЛ

3 февраля 2021, 22:28
Фото: hcbarys.kz

В матче Континентальной хоккейной лиги на выезде астанинский "Барыс" сыграл с магнитогорским "Металлургом", сообщает zakon.kz.

В первом матче выездной серии "Барыс" уступил магнитогорскому "Металлургу". В стартовом периоде зрители "Арены Металлург" так и не дождались заброшенных шайб, хотя несколько интересных моментов команды все же создали. Счет был открыт на старте второго периода. Кирилл Панюков убежал в отрыв и уверенно реализовал свой шанс. В середине отрезка Андрей Нестрашил при игре "Металлурга" в большинстве уравнял цифры на табло. пресс-служба ХК

В третьем периоде Михаил Пашнин воспользовался отскоком от лицевого борта и вывел магнитогорцев вперед. Спустя несколько минут Николай Голдобин упрочил преимущество хозяев - эта шайба и стала заключительной в матче.

Как сообщается, 5 февраля "Барыс" сыграет на выезде с "Сибирью".

"Металлург" – "Барыс" 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

0:1 – 23:47 – Панюков (Линтуниеми)

1:1 – 31:10 – Нестрашил (Бек, Кулемин) ГБ

2:1 – 46:41 – Пашнин (Кошелев)

3:1 – 54:18 – Голдобин (Бек, Расмуссен)

Вратари: Олкинуора – Карлссон

УКРК "Арена Металлург". 1389 зрителей


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