"Барыс" проиграл третий подряд матч в КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги на выезде астанинский "Барыс" сыграл с магнитогорским "Металлургом", сообщает zakon.kz.

В первом матче выездной серии "Барыс" уступил магнитогорскому "Металлургу". В стартовом периоде зрители "Арены Металлург" так и не дождались заброшенных шайб, хотя несколько интересных моментов команды все же создали. Счет был открыт на старте второго периода. Кирилл Панюков убежал в отрыв и уверенно реализовал свой шанс. В середине отрезка Андрей Нестрашил при игре "Металлурга" в большинстве уравнял цифры на табло. пресс-служба ХК

В третьем периоде Михаил Пашнин воспользовался отскоком от лицевого борта и вывел магнитогорцев вперед. Спустя несколько минут Николай Голдобин упрочил преимущество хозяев - эта шайба и стала заключительной в матче.

Как сообщается, 5 февраля "Барыс" сыграет на выезде с "Сибирью".