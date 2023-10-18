"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ

18 октября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором тольяттинская "Лада" обыграла астанинский "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

В первом матче выездной серии "Барыс" уступил "Ладе". Встреча в Тольятти завершилась в основное время со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

20 октября астанчане продолжат выездное турне поединком с "Сочи".

В последнем своем выездном матче казахстанцы уступили подмосковному "Витязю". После той неудачи казахстанские хоккеисты на своем льду победили челябинский "Трактор" и московское "Динамо", но далее оказались слабее ярославского "Локомотива" и магнитогорского "Металлурга".