Очередное крупное ДТП произошло на Аль-Фараби

3 февраля 2021, 22:42
Фото: скриншот

В Алматы на пр. Аль-Фараби произошло очередное крупное ДТП. Видео распространяют в соцсетях, сообщает zakon.kz.

По Аль-Фараби очередное ДТП, будьте бдительны за рулем, - пишут в паблике kris.p.online в Instagram.

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Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online)

По словам человека, снявшего видео, столкнулись примерно пять машин.

1 февраля на пр. Аль-Фараби в Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого в обе стороны образовалась огромная пробка. Тогда в ДП Алматы уточнили, что столкнулись пять автомобилей и пострадали двое человек.


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