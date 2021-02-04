Около 70 тысяч тонн фруктов и овощей экспортировано из Хоргоса в 2020 году

На товарной базе в Хоргосе машины, полные нектаринов, выстроились в упорядоченную очередь. Они покинут страну после процедур таможенного оформления и будут отправлены в страны Центральной Азии и Европы, добавив "китайский колорит" в местные продуктовые корзины.

Согласно статистике Хоргосской таможни, с января по декабрь 2020 года порт Хоргос экспортировал 69 600 тонн фруктов и овощей, что составляет 50,8% экспорта фруктов и овощей Синьцзяна. Среди них экспорт фруктов и овощей Или-Казахского автономного округа составил 51 200 тонн, что составляет 73,56% от общего экспорта.

Чтобы уменьшить влияние эпидемии на экспорт фруктов и овощей, правительство Хоргоса ввело ряд преференциальных мер по стабилизации и стимулировании внешней торговли. Приоритетное внимание уделяется обеспечению быстрой проверки и выпуска сельскохозяйственной и побочной продукции через "зеленый коридор".

Лян Чэн У, заместитель генерального директора торговой компании в Хоргосе, сказал, что в настоящее время существует большой спрос на фрукты и овощи за рубежом. 60% фруктов и овощей Казахстана поступает из Китая. В прошлом году мы экспортировали в общей сложности 50 000 тонн фруктов и овощей, товарооборот составил 460 миллионов юаней. В настоящее время мы экспортируем около 300 тонн, это 10 автомобилей в сутки.

По словам заместителя начальника отдела надзора таможни Хоргос Юй Жуйчэн, государственные органы дислоцированные на границе постоянно совершенствуют услуги, предоставляемые предпринимателям, упрощается порядок прохождения товаров, сокращается время на таможенное оформление.