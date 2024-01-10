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В Хоргосе начался сезон экспорта овощей и фруктов

В Хоргосе начался сезон экспорта овощей и фруктов Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"
Грузовик-рефрижератор, загруженный 2,4 тоннами мандаринов, выехал из автомобильного пункта пропуска "Хоргос" через "зеленый коридор" для сельскохозяйственной продукции Китая и Казахстана и направился в Кыргызстан, открывая сезон экспорта овощей и фруктов в 2024 году.
На таможенном посту "Хоргос" грузовики аккуратно выстроены, рабочие усердно загружают товары, а таможенные инспекторы проводят тщательный контроль овощей и фруктов.
"Экспортируемые овощи и фрукты в основном представлены яблоками, апельсинами, грейпфрутами и другими, в основном, поставляются в пять стран Центральной Азии и европейские страны. Для обеспечения оперативного экспорта овощей и фруктов мы открыли "зеленый коридор" для быстрого таможенного оформления сельскохозяйственной продукции. Этот коридор обеспечивает приоритетный прием заказов, оформление документов и контроль, обеспечивая удобства в таможенном оформлении для свежих, скоропортящихся продуктов".Старший сотрудник службы административного правопорядка первого уровня таможни "Хоргос" Ли Цян
Строительство "Одного пояса, одного пути" – от закладки основ и установки столбов до закрепления в почве и устойчивого развития – стало международной площадкой для открытого и взаимовыгодного сотрудничества.
В Хоргосе начался сезон экспорта овощей и фруктов

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

В Хоргосе начался сезон экспорта овощей и фруктов

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

Способы экспорта китайских овощей и фруктов в Центральную Азию и Европу становятся более разнообразными, масштаб и ассортимент постепенно увеличиваются.
"Китай имеет богатый ассортимент овощей и фруктов высокого качества, который очень популярен среди населения государств Центральной Азии. Теперь процесс таможенного оформления становится все более удобным, что соответствует высоким требованиям свежести и своевременности сельскохозяйственной продукции. Это не только снижает операционные расходы предприятий, но и гарантирует качество продукции. Мы полны уверенности в будущем развитии".Представитель клиентов Хоргосской международной грузовой агентской компании Маматджан
Юй Чэнчжун, владелец крупнейшей в северо-западном регионе Китая базы по экспорту овощей и фруктов, отмечает, что в последнее время ежедневный объем экспорта фруктов и овощей компании достигает 1500 тонн, около 70 машин в день. Ожидается, что к китайскому Новому году компания сможет экспортировать почти 40 тысяч тонн, что примерно на 60% больше, чем в прошлом году.

В Хоргосе начался сезон экспорта овощей и фруктов

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

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