О возможных паводках в Казахстане предупредили синоптики 

РГП "Казгидромет" опубликовал предварительный консультативный гидрологический прогноз по состоянию на 1 февраля, сообщает zakon.kz.

Предварительный консультативный гидрологический прогноз об ожидаемых объемах весеннего стока, разработан по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 февраля 2021 года. Основной гидрологический прогноз на весенний период будет разработан в марте и будет предоставляться на еженедельной основе.

Объемы влагозапасов в бассейнах рек ниже среднемноголетних значений на 14-49% Карагандинской области, на 19-46% Акмолинской области, 10% Северо-Казахстанской области, на 9-52% в Костанайской области, (кроме р.Тогузак где выше среднемноголетних значений на 17%), на 28-64% в Актюбинской области, 78 % Атырауской области бассейне реки Эмба. В Западно-Казахстанской области бассейнах рек Утва, Чижа-2, Оленты и Шидерты в пределах среднемноголетних значений. В бассейнах рек Деркул и Шаган ниже среднемноголетних значений на 13-16%, - сообщили в ведомстве.

В Восточно-Казахстанкой области в бассейнах рек зоны Бухтарминского водохранилища, притока в Щульбинского водохранилища, на юго-западных склонах хребта Тарбагатай меньше среднемноголетних значений на 26-49%. На левобережных притоках р.Ертис в пределах среднемноголетних значений.

В горах Жамбылской и Туркестанской областей меньше среднемноголетних значений на 40-82 %.

В горах Алматинской области меньше среднемноголетних значений на 25-56 %.

Как отметили в РГП "Казгидромет" , что процесс снегонакопления в бассейнах рек еще будет продолжаться в феврале и марте месяцев.

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков, - подытожили в ведомстве.