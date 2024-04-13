Гидрологический прогноз на неделю предоставили синоптики

Фото: freepik

"Казгидромет" предоставил еженедельный гидрологический прогноз на период с 13 по 19 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, 13-19 апреля на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. "Осадки прогнозируются в виде дождя, на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью возможен переход дождя в снег (14-15 апреля в Улытауской, в Актюбинской, Северо-Казахстанской областях, 14-16 апреля в Карагандинской области, 14, 17 апреля в Костанайской области, 15-16 апреля в Акмолинской, Павлодарской областях, 16-19 апреля в Восточно-Казахстанской области). Сильный дождь прогнозируется 13-14, 16 апреля в Туркестанской области, 14-16 апреля в Алматинской, Жамбылской областях, 16 апреля в Жетысуской области". РГП "Казгидромет" Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля –на севере республики. "Постепенное повышение температуры воздуха на западе страны ночью до +10+18°, днем до +23+30°, на северо-западе, севере страны ночью до +5+12°, днем до +18+25°, в центре, на востоке республики ночью до +5+10°, днем до +15+23°, на юге ночью до +8+17°, днем до +22+30°, на юго-востоке страны ночью +5+12°, днем постепенное повышение до +18+25°". Фото: "Казгидромет" 14 апреля на большей части страны ожидается дождливая и ветреная погода, в отдельных регионах – гроза, туман и шквальный ветер. Читайте также Более 300 тысяч жителей Алматинской области приняли участие в акции "Таза Казахстан" В Петропавловске начали подавать питьевую воду Грозу и шквальный ветер прогнозируют в Казахстане 14 апреля

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