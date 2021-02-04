Смерть от антисептика. В центре поддержки детей Павлодара начались массовые увольнения

К сотрудникам павлодарского центра приняты меры дисциплинарного взыскания, сообщает zakon.kz.

В "Региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Павлодара три воспитанницы отравились антисептиком, одна из них умерла.

Девочки выпили антисептик, разведенный в воде на Новый год.

После трагедии в центре провели проверку.

По ее результатам строгие выговоры объявлены заместителю руководителя центра, воспитателю, медсестре. По словам главы управления образования, медсестра, два помощника, воспитатель и сторож уволились по собственному желанию. Директор центра подал заявление об отставке, - сообщил Sputnik руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

Также принято решение усилить контроль за деятельностью этих учреждений.

Начато досудебное расследование по статьям 105 (Доведение до самоубийства), а также 371 УК РК (Халатность).