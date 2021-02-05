100 лет назад Верный стал Алма-Атой: Как это было

Ровно 100 лет назад, 5 февраля 1921 года, Семиреченский областной революционный комитет принял решение о переименовании города Верного в Алма-Ату. Об этой интересной страничке в более чем 1000-летней истории Алматы рассказывает zakon.kz.

Семиречье славится своим особым климатом, богат водой, плодородной почвой. Неслучайно в этих красивейших местах во времена позднего Средневековья появилась стоянка тюркских и монгольских кочевников — Алмату́. Археологические открытия подтвердили, что городу Алматы по факту больше 1000 лет. Даже военачальники Российской империи, добравшись до Семиречья, отмечали в своих докладах, что видят Алмату, Алматы. Именно так писал в 1853 году майор Перемышельский, который годом позже на месте современного города укрепление "Заилийское".

Я имел честь доносить Вашему Высокопревосходительству о намерений моем обозреть вершины Алматов. Осмотрев с инженер-поручиком Александровским первыя и вторыя Алматы и долину между ними, мы нашли по удобству добывания леса, большому количеству прекрасной, изрезанной арыками хлебопахотной земли, пажитей и сенокосных мест, далеко превосходящими урочища на Иссыке и Талгаре, почему и предложили Алматы местом будущего поселения, при том через занятие этого пункта все лучшие кочевья и хлебопахотные места Дулатов будут у нас под руками. К сожалению не могу занять этого пу…(конец первого листа рапорта сильно повреждён и уничтожен), - писал Перемышельский корпусному командиру. (данные Центрального Госархива РК, ф. 3, оп. 1, дело 7).

Даже после основания военного укрепления в российских источниках упоминается название Алмата, Алматы, хотя с 1867 года город официально стал носить название Верный.

Почему город решили назвать Верным, до сих пор загадка. Существует множество легенд и слухов на тему того, откуда появилось название "Верный". Тем не менее, факты говорят о том, что жители по-своему называли новые станицы – нынешние города Талгар, Иссык и Алматы. Официально они назывались Надеждинская, Софийская, Верный, в народе - Талгарская, Иссыкская, Алматинская соответственно. Вероятно, что людям было так проще ориентироваться. Талгарская станица располагалась на реке Талгар, Иссыкская – на реке Иссык, Алматинская – на Алматинке.

Как бы там ни было, в 1921 году городу было возвращено историческое имя. Но с некоторыми деталями.

…наименование, данное в знак верности колониальному произволу в сознании масс, приобрело именно такой смысл, что гор. Верный по своему наименованию и по своему значению является оплотом царского Самодержавия в Средней Азии, наименование "Верный", указывающее и увековечивающее колонизаторское прошлое, не может быть терпимо трудящимися теперь, когда Верный приобрел значение революционного центра Семиречья. Решение о переименовании приняло проходившее за два дня до этого, 3 февраля 1921 года собрание пролетарских организаций города Верного и представителей бедноты аулов уезда в присутствии членов Президиума ТурЦИКа. Оно постановило: "Отныне город Верный будет называться на языке трудящихся городом Алма-Ата – по наименованию местности, на которой основан", - говорится в приказе №13а Семиреченского областного революционного комитета о переименовании областного центра.

На документе, который хранится в Центральном государственном архиве РК, стоят подписи председателя Семиреченского предсемироблревкома Ураз Джандосов и член-секретарь Сыдыков.

С 1927 по 1936 годы Алма-Ата была столицей Казахской АССР. Первой столицей с 1920 года был Оренбург, а в 1925 году столицу перенесли в Кзыл-Орду. С 1936 по 1991 годы — Алма-Ата оставалась единственной столицей Казахской ССР. А с 1991 по 1997 годы — первой столицей Республики Казахстан. В 1993 году после получения независимости Казахстаном, Алма-Ате оставили единственный вариант названия – Алматы (ранее и во времена СССР это название использовалось в текстах на казахском языке).

В 1997 году столицу перенесли в Акмолу (ныне Нур-Султан), однако Алматы остается одним из важных центром притяжения для жителей Казахстана и всей Центральной Азии.

Подготовил Альберт Ахметов