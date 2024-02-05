От форт-поста до крупного мегаполиса: 103 года назад Верный переименовали в Алма-Ату

5 февраля 1921 г. Семиреченский областной революционный комитет принял решение о переименовании города Верный в Алма-Ату. Оно было выбрано не случайно. В позднее Средневековье здесь была стоянка тюркских и монгольских кочевников Алмату. О чем сегодня говорят историки, сообщает Zakon.kz.

Даже после основания военного укрепления в российских источниках упоминаются названия Алмата и Алматы, хотя с 1867 года город официально стал носить название Верный.

"Историки выпустили книгу, где обосновали, что в древности наш город назывался не Алма-Ата или Верный, а именно Алматы. Это отображает карта Великого Шелкового пути, который шел из Китая через территорию Казахстана. Еще в эпоху бронзы, а это около 5000 лет тому назад, он был Алматы. А колониальная империя преподносит так, как будто до Верного здесь ничего не было. Когда строили автовокзал "Саяхат", археологи нашли там поселение эпохи бронзы, а также котлы, у которых ручки в виде архаров. То есть в средние века, когда проходил Великий шелковый путь, здесь размещался караван". Аманжол Калышев, краевед, историк

В акимате Алматы рассказали, что ровно 103 года назад, 5 февраля 1921 года, Верный решили переименовать в Алма-Ату по старинному названию местности: Алматы – "Яблоневое". Тогда город с областью входили в Туркестанскую автономию (ТАССР) в составе РСФСР. Официально Верный переименован Декретом ЦИК Туркестанской АССР от 14 марта 1921 года в Алма-Ату.

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"В 1867 году этот населенный пункт получил права города и стал называться Верный, с 1921 года – Алма-Ата. Данные археологических и письменных источников позволили научно доказать, что начальной точкой в истории Алматы как города является X-XI век. В это время здесь существовало поселение с развитой инфраструктурой, свойственной городу, под названием Алмату. Вместе с тем ученый, нумизмат-арабист Владимир Настич, осмотрев и проанализировав надписи на найденных в городе серебряных дирхемах, сделал вывод, что с точки зрения грамматики арабского языка правильнее читать не "Алмату", а "Алматы". Акимат Алматы

Почему переименовали?

Почему город решили назвать Верный, историки сегодня не могут точно ответить. Но, по мнению большинства ученых, наименование "Верный" было дано форт-посту в знак верности царю, что, конечно, не могло быть использовано после того, как город приобрел значение революционного центра Семиречья. Поэтому после установления Советской власти в Семиречье в 1921 году этот вопрос был поднят известным местным общественным деятелем Оразом Жандосовым, отмечает старший научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова Рашид Оразов.

"3 февраля 1921 года за два дня до переименования собрание пролетарских организаций города Верного и представителей бедноты аулов уезда в присутствии членов Президиума ТурЦИКа приняло решение о новом названии". Рашид Оразов

Так 5 февраля 1921 года городу присвоили название Алма-Ата. В приказе того времени уточняется:

"Отныне город Верный будет называться на языке трудящихся городом Алма-Ата – по наименованию местности, на которой основан". На документе, который хранится в Центральном государственном архиве РК, стоят подписи председателя Семиреченского обкома Компартии Туркестана Ураза Джандосова и члена-секретаря Сыдыкова.

В свете исторических событий начала XX века переименование столицы республики было важным шагом к укреплению национальной идентичности. Казахстан, как часть Туркестанской АССР, стал не только свидетелем, но и актором этого переходного периода. В свою очередь Алма-Ата явилась не только новым именем на карте, но и символом.

Шаг в восстановлении нации

По мнению известного доктора исторических наук Карла Байпакова, новое название Алма-Ата должно было нести в себе глубокие культурные и символические значения, олицетворяя богатство природы и национальные ценности. Это было важным шагом в становлении нации.

После переименования в 1921 году Алма-Ата превратилась в центр экономического и культурного развития. С 1927 по 1936 год Алма-Ата была столицей Казахской АССР, и уже с 1936 по 1991 год Алма-Ата оставалась единственной столицей Казахской ССР. Город стал не только местом для жизни, но и центром, привлекавшим местную и всесоюзную элиту.

Сегодня бывшая столица является не только гордостью Казахстана, но и живым свидетельством его богатой истории. Поэтому название "Алма-Ата" продолжают использовать в разных странах, несмотря на то, что в 1993 году после получения независимости Казахстаном городу вернули коренное название Алматы. Как утверждают лингвисты, в этимологии слова "Алматы" заключено желание народа передать дух самоопределения и уникальности, стремление к силе и пожелание процветания.

Вместе с тем современное название города было законодательно закреплено в первой Конституции независимого Казахстана, принятой на IX сессии Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва от 28 января 1993 года и в пункте I Указа Президента РК от 15 сентября 1995 года № 2457, имеющего силу Закона "О столице Республики Казахстан".