Цой высказался о гибели двух медиков

3 февраля в результате серьезной аварии на трассе в ВКО погибли двое медиков. Министр здравоохранения Алексей Цой выразил соболезнования в связи с произошедшим, передает zakon.kz.

От лица коллектива Министерства здравоохранения РК, и от себя лично хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям врачей и фельдшеров службы Скорой помощи, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Восточно-Казахстанской области. Мы видим на примере этой трагедии, насколько опасна профессия врача. Несмотря на погодные условия, большие нагрузки, усталость, медики остаются верны своей благородной профессии, - написал Цой в instagram.

Он отметил, что ради спасения жизни пациента, врач и фельдшер бригады экстренной службы - Азилханов Болат Капсаметович и Габдуллин Бейбит Толеугазыевич не смогли остаться в живых.

Случившаяся трагедия заставляет в очередной раз задуматься о безопасности медицинских работников, о ценности каждого из них. Мы желаем скорейшего выздоровления и восстановления водителю Скорой медицинской помощи, который в данное время находится в реанимационном отделении больницы города Семей, - заключил министр.