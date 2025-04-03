Трагедия в роддоме: медиков наказали после гибели роженицы и ее ребенка в Шу

В Жамбылской области в отношении медицинских работников и должностных лиц приняты дисциплинарные меры после гибели женщины и ее новорожденного в районной больнице города Шу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 апреля телеканал "КТК", трагедия произошла в марте. 25-летняя пациентка была госпитализирована в Шускую районную больницу по медицинским показаниям. В родильном отделении у женщины начались осложнения – она впала в кому, потеряла ребенка и спустя 12 дней скончалась.



По итогам работы специальной комиссии установлено, что на всех этапах оказания медицинской помощи были допущены грубые нарушения: неправильно установлен диагноз, пациентку не направили в специализированное учреждение в Таразе, несмотря на показания.

В связи с инцидентом от исполнения обязанностей на время следствия отстранены главный врач больницы и заведующая родильным отделением. Выговоры получили исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения региона, а также его заместитель по охране здоровья матери и ребенка.

"Были выявлены нарушения при оказании своевременной и квалифицированной медицинской помощи. Одной из причин стало недооценивание тяжести состояния беременной", – заявила исполняющая обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Карагоз Сагингалиева.

По ее словам, медработники не обратили внимания на выраженные признаки осложнений – отеки и снижение диуреза, а также допустили ошибку при интерпретации диагноза.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время планируют провести масштабную проверку всех родильных домов Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области проверить действия врачей требуют родственники роженицы. Она в роддоме впала в кому, потеряла ребенка, а после скончалась.

