Трагедия в роддоме: медиков наказали после гибели роженицы и ее ребенка в Шу
Как пишет 3 апреля телеканал "КТК", трагедия произошла в марте. 25-летняя пациентка была госпитализирована в Шускую районную больницу по медицинским показаниям. В родильном отделении у женщины начались осложнения – она впала в кому, потеряла ребенка и спустя 12 дней скончалась.
По итогам работы специальной комиссии установлено, что на всех этапах оказания медицинской помощи были допущены грубые нарушения: неправильно установлен диагноз, пациентку не направили в специализированное учреждение в Таразе, несмотря на показания.
В связи с инцидентом от исполнения обязанностей на время следствия отстранены главный врач больницы и заведующая родильным отделением. Выговоры получили исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения региона, а также его заместитель по охране здоровья матери и ребенка.
"Были выявлены нарушения при оказании своевременной и квалифицированной медицинской помощи. Одной из причин стало недооценивание тяжести состояния беременной", – заявила исполняющая обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Карагоз Сагингалиева.
По ее словам, медработники не обратили внимания на выраженные признаки осложнений – отеки и снижение диуреза, а также допустили ошибку при интерпретации диагноза.
В министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время планируют провести масштабную проверку всех родильных домов Жамбылской области.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области проверить действия врачей требуют родственники роженицы. Она в роддоме впала в кому, потеряла ребенка, а после скончалась.