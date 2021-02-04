В Казахстане разрешили проводить коллективные намазы в некоторых мечетях

Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, согласно которому разрешается проведение жұма намаза, но только в сельских местностях, расположенных в "зеленой" зоне по коронавирусу, передает zakon.kz.

Согласно подпункту 2 пункта 1 Постановления главного государственного санитарного врача РК № 5 от 4 февраля, проведение жұма намаза разрешено только в сельской местности, расположенной в "зеленой" зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в мечетях, вмещаемостью до 150 человек, не более 25% заполняемости. В регионах "красной" и "желтой" зон коллективные мероприятия в религиозных объектах не разрешены, - пояснил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

При этом, при посещении мечетей действуют следующие санитарные требования:

- строгое соблюдение масочного режима персоналом мечети и посетителями.

- совершение омовения дома;

- соблюдение социальной дистанции внутри мечети, без обмена рукопожатиями;

- соблюдение расстояния между молящимися во время совершения намаза не менее 1,5 метра;

- ограничение на длительное нахождение прихожан в мечети;

- запрет на посещение мечети людям с температурой и признаками респираторного заболевания;

- ограничение на посещение мечети пожилым людям и детям;

- обязательная термометрия всех прихожан;

- использование антисептиков при входе и внутри мечети;

- установление специальной разметки на полу с дистанцией в 1,5 метра;

- чтение коротких сур или коротких аятов;

- ежедневная дезинфекция в молельных залах;