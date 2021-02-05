Казахстан обсуждает с Анкарой приобретение турецких беспилотников

Казахстанско-турецкое военно-техническое сотрудничество обсудили в Минобороны, сообщает zakon.kz.

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял заместителя министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсина Дере.

Казахстан и Турция продолжают развивать и укреплять многоплановое стратегическое сотрудничество, в основе которого заложены дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран. Сфера обороны является одним из важных аспектов двустороннего взаимодействия.

Во время встречи министр обороны Нурлан Ермекбаев отметил важность военно-технического сотрудничества в создании совместных предприятий, подготовке квалифицированных специалистов как в Национальном университете обороны им. Первого Президента РК – Елбасы, так и военных учебных заведениях Турции.

Вопросы сотрудничества с крупными турецкими оборонными компаниями были обсуждены во время встречи заместителя министра обороны РК генерал-майора Мухамеджана Таласова с турецким коллегой Мухсином Дере.

Стороны обсудили вопросы приобретения различных видов БПЛА с дальнейшей локализацией их сервисного обслуживания на одном из казахстанских предприятий, а также ознакомление с возможностями бронетанкового вооружения производства предприятий Турции.

Сотрудничество в сфере военного образования было обсуждено в ходе посещения турецкой делегацией Национального университета обороны. Гости ознакомились с учебно-материальной базой НУО и перспективами развития вуза.