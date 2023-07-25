Испытания турецкого беспилотника проводят военные в Казахстане

В Казахстане военные проводят испытания турецкого беспилотника Anka, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания Минобороны "Сарбаз", в случае успешного прохождения испытаний беспилотный комплекс Anka будет принят на вооружение армии.







"Тестовые полеты – один из этапов приемки. Опытная войсковая эксплуатация комплекса планируется в августе 2023 года и продлится до середины марта 2024 года", – рассказал глава Учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА Шохан Мусабеков.





Ранее сообщалось, что начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" перенесут на 2025 год.

