Казахстанец номинирован на звание футболиста года в Польше

Казахстанский полузащитник краковской "Вислы" Георгий Жуков номинирован на звание лучшего футболиста Малопольши в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На это звание всего претендуют 23 футболиста из Экстракласса, Первой и Второй лиг Польши.

Осенью он чередовал достойные выступления со слабыми, но в начале года, несомненно, приносил команде много пользы. Он быстро зарекомендовал себя как футболист, который никогда не насытится. Он может работать на поле как вол. Однако он все еще ждет своего дебютного гола в польской лиге, — говорится на сайте Малопольского футбольного союза.

В нынешнем сезоне чемпионата Польши Жуков провел за "Вислу" 13 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Малая Польша (Малопольша) — историческая область на юго-востоке и юге современной Польши.





