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Гол Максима Самородова номинирован на звание самого красивого по версии УЕФА

Гол Максима Самородова номинирован на звание самого красивого по версии УЕФА Фото: Instagram/kff_team
Гол, который казахстанский футболист Максим Самородов забил в ходе шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024, стал номинантом на звание самого красивого по версии УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал список претендентов на звание автора самого красивого гола. В списке номинантов казахстанский футболист Максим Самородов.


Самородов забил решающий гол в ворота сборной Северной Ирландии в ходе шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года в подгруппе H. В УЕФА незамедлительно отметили красоту, с которой Самородов принес победу сборной Казахстана.

10 сентября в Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, и вернулась на второе место в своей подгруппе. Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную с победой.

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