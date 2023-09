Гол Максима Самородова номинирован на звание самого красивого по версии УЕФА

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал список претендентов на звание автора самого красивого гола. В списке номинантов казахстанский футболист Максим Самородов.

🇦🇱 Asani

🇵🇹 João Félix

🇧🇪 Trossard

🇰🇿 Samorodov



Who gets your vote for Goal of the Round? 🥇#EQGOTT | @AlipayPlus