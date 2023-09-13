Гол Максима Самородова номинирован на звание самого красивого по версии УЕФА

Гол, который казахстанский футболист Максим Самородов забил в ходе шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024, стал номинантом на звание самого красивого по версии УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал список претендентов на звание автора самого красивого гола. В списке номинантов казахстанский футболист Максим Самородов.





🇦🇱 Asani

🇵🇹 João Félix

🇧🇪 Trossard

🇰🇿 Samorodov



Who gets your vote for Goal of the Round? 🥇#EQGOTT | @AlipayPlus — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 12, 2023

Самородов забил решающий гол в ворота сборной Северной Ирландии в ходе шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года в подгруппе H. В УЕФА незамедлительно отметили красоту, с которой Самородов принес победу сборной Казахстана.

10 сентября в Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, и вернулась на второе место в своей подгруппе. Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную с победой.