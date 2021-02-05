Сборная Казахстана по футзалу вошла в топ-4 рейтинга УЕФА

5 февраля 2021, 06:11
Фото: prosports.kz

Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.

В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В топ-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

1. Испания - 2229,843;

2. Россия - 2115,118;

3. Португалия - 209,246;

4. Казахстан - 2097,180;

5. Азербайджан - 2018,718.

Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022. Казахстанцы разгромили Венгрию (5:0).


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