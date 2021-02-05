Сборная Казахстана по футзалу вошла в топ-4 рейтинга УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.
В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В топ-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.
Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:
1. Испания - 2229,843;
2. Россия - 2115,118;
3. Португалия - 209,246;
4. Казахстан - 2097,180;
5. Азербайджан - 2018,718.
Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022. Казахстанцы разгромили Венгрию (5:0).
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