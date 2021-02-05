Сборная Казахстана по футзалу вошла в топ-4 рейтинга УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает zakon.kz со ссылкой на prosports.kz.

В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В топ-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу: 1. Испания - 2229,843; 2. Россия - 2115,118; 3. Португалия - 209,246; 4. Казахстан - 2097,180; 5. Азербайджан - 2018,718.

Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022. Казахстанцы разгромили Венгрию (5:0).