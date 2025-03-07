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Спорт

Сборная Казахстана по футзалу одержала важную победу в отборе на Евро-2026

Сборная Казахстана по футзалу, победа, Евро-2026, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 21:14 Фото: instagram/kff_team_futsal
Сборная Казахстана по футзалу 7 марта одержала важную победу в отборе на Евро-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в рамках пятого тура группы 6 команда Рикардо Кака сыграла дома против сборной Албании. Матч, прошедший в Астане, завершился победой казахстанцев со счетом 4:2.

Голами в составе Казахстана отличились Лео (дубль), Чингиз Есенаманов и Дамир Каирбай.

Напомним, что Казахстан вместе с Албанией, Данией и Арменией выступает в группе 6.

Текущая таблица группы 6:

  • Армения — 10 очков;
  • Казахстан — 10 очков;
  • Албания — 3 очка;
  • Дания — 3 очка.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации футзала Казахстана выбрали нового генсекретаря. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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