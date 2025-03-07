Сборная Казахстана по футзалу одержала важную победу в отборе на Евро-2026
Фото: instagram/kff_team_futsal
Сборная Казахстана по футзалу 7 марта одержала важную победу в отборе на Евро-2026, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в рамках пятого тура группы 6 команда Рикардо Кака сыграла дома против сборной Албании. Матч, прошедший в Астане, завершился победой казахстанцев со счетом 4:2.
Голами в составе Казахстана отличились Лео (дубль), Чингиз Есенаманов и Дамир Каирбай.
Напомним, что Казахстан вместе с Албанией, Данией и Арменией выступает в группе 6.
Текущая таблица группы 6:
- Армения — 10 очков;
- Казахстан — 10 очков;
- Албания — 3 очка;
- Дания — 3 очка.
Ранее сообщалось, что в Ассоциации футзала Казахстана выбрали нового генсекретаря.
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