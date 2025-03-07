Сборная Казахстана по футзалу одержала важную победу в отборе на Евро-2026

Сборная Казахстана по футзалу 7 марта одержала важную победу в отборе на Евро-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в рамках пятого тура группы 6 команда Рикардо Кака сыграла дома против сборной Албании. Матч, прошедший в Астане, завершился победой казахстанцев со счетом 4:2.

Голами в составе Казахстана отличились Лео (дубль), Чингиз Есенаманов и Дамир Каирбай.

Напомним, что Казахстан вместе с Албанией, Данией и Арменией выступает в группе 6.

Текущая таблица группы 6:

Армения — 10 очков;

Казахстан — 10 очков;

Албания — 3 очка;

Дания — 3 очка.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации футзала Казахстана выбрали нового генсекретаря.

