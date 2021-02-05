Священный фаллос исчез из некрополя в Мангистау

Предмет поклонения предков - священный шуметек (мужской орган) в мечети Шопан-Ата - отсутствует на сегодняшний день на территории мечети. Об этом сообщил президент Казахстанской Федерации целителей и психокинетиков, таролог Дауир Шакиржан, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

В конце мая 2019 года Шакиржан посещал некрополь. Тогда он снял видеоролик "Мужской орган в Шопан-Ата".

Этот священный культовый камень использовался нашими предками для обрядов и ритуалов. В каменное изваяние заливали бараний жир или растительное масло, а после "вымаливали" зачатие и рождение детей. Также в отверстие засыпали мелкие монетки, пшено, как ритуальное подношение, чтобы усилить мужскую потенцию, - рассказал он.

В этом году Дауир Шакиржан снова побывал на этом месте, но священного культового камня не оказалось. Теперь же здесь установили железную емкость для сбора средств.

Вот так происходит подмена культуры исламистами, и наши культурные ценности уходят в прошлое, - возмутился таролог.