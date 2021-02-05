Алматы в антилидерах по смертности от короновируса за неделю 

С 25 по 31 января зарегистрированы 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.

город Нур-Султан - 4

город Алматы - 23

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 3

Алматинская область - 6

Атырауская область - 1

Восточно-Казахстанская область - 2

Жамбылская область - 1

Западно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 6

Костанайская область - 2

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 8

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2540 случаев с летальным исходом.