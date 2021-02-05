Алматы в антилидерах по смертности от короновируса за неделю 

С 25 по 31 января зарегистрированы 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.
город Нур-Султан - 4
город Алматы - 23
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 3
Алматинская область - 6
Атырауская область - 1
Восточно-Казахстанская область - 2
Жамбылская область - 1
Западно-Казахстанская область - 2
Карагандинская область - 6
Костанайская область - 2
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 8
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2540 случаев с летальным исходом.
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