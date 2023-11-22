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Пропавшего рыбака вторую неделю ищут в Павлодарской области

Пропавшего рыбака вторую неделю ищут в Павлодарской области Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Сотрудники департамента по ЧС Павлодарской области вторую неделю ищут пропавшего рыбака, который, предположительно, мог утонуть, сообщает Zakon.kz.

Поиски продолжаются с 7 ноября. В этот день на реке Иртыш в районе Теренколь перевернулась моторная лодка, в которой были два местных жителя, выехавших на рыбалку, пишет Pavlodarnews.

Все произошло близ села Казалтан во время рыбалки. Двое местных жителей перевернулись на лодке. Тело одного из них вскоре выловили местные жители. Поиски второго рыбака, 44-летнего местного жителя, продолжаются до сих пор.

Спасатели предупреждают местных жителей об опасности на реке, особенно в осенний период, когда на водоемах встает первый лет, который еще слишком тонкий, чтобы выдержать вес человека.

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