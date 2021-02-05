484 млн тенге украли при закупе оборудования для сельского хозяйства

В Костанайской области выявили хищение при закупе оборудования для сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.

Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по ст.190 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении группы лиц, осуществившей хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Преступная группа совершила хищение 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы. Средства были выделены КХ области в качестве субсидий для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.