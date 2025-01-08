Казахстанке, укравшей у компании более 600 млн тенге, изменили статью и смягчили наказание

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении А. Шигабутдиновой и изменила ей наказание, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда она была признана виновной в хищении вверенных денежных средств путем растраты (ст. 189 ч. 4 п. 2) УК). Ей назначено 8 лет лишения свободы.

Изучение материалов дела показало следующее.

Установлено, что Шигабутдинова, являясь бухгалтером ТОО, имея доступ, представленный руководством к программе "Банк-клиент", перевела со счета ТОО более 613 млн тенге на счета двух ИП, указывая в банковских реквизитах номер своего счета и счета брата.

"Вина Шигабутдиновой доказана собранными доказательствами. В то же время ее действия квалифицированы неверно. В соответствии с п.18 нормативного постановления Верховного суда от 1 июля 2003 года №8 "О судебной практике по делам о хищениях" хищение безналичных денежных средств, в том числе электронных, путем перечисления со счета их владельца на свой счет или счет другого лица следует квалифицировать по статье 189 УК как хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное путем использования служебного положения, при условии наличия у виновного лица права распоряжения денежными средствами, находящимися на денежном счете потерпевшего, в силу занимаемой должности. При отсутствии такого права деяние подлежит квалификации как кража по статье 188 УК либо как мошенничество по статье 190 УК", – сообщили в ВС РК.

Из материалов дела следует, что Шигабутдинова не обладала правом подписи на финансовых документах, не могла сама от своего имени распоряжаться денежными средствами ТОО. Она лишь подписывала финансовые документы с помощью ЭЦП ключа, оформленного на директора ТОО, и таким способом переводила денежные средства на свои счета, т.е. похищала.

"На основании изложенного действия Шигабутдиновой были переквалифицированы на ст. 190 ч. 4 п. 2) УК ("Мошенничество") с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Астане расследуют серию афер с услугами обучения за границей.