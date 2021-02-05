Я потеряла всякую надежду. Иностранец три года шантажирует девушку из Атырау интимными фото

Жительница Атырау с отчаянным сообщением обратилась к общественности - ее третий год шантажирует мужчина, сообщает zakon.kz.

Это мое последнее письмо! Если оно не разрешится, то я либо покончу с собой, либо поеду в Азербайджан и убью Рехманова Гильмана! Другого выхода у меня нет... - написала Килимова Жулдыз на странице в Facebook.

Свое письмо она адресовала президентам Казахстана и Азербайджана, министрам, послам, СМИ и даже криминальным авторитетам.

Из письма следует, что девушка после развода в 2018 году познакомилась с азербайджанцем Рехмановым. Он работал на стройке.

Сначала мы дружили и просто разговаривали по телефону. Затем наша дружба переросла в близкие отношения. Гильман жил в Атырау на съемной квартире. Я иногда туда приезжала с 2-мя детьми. Потом по работе он переехал в Шымкент. Время от времени приходил ко мне: узнал пароль от моего телефона и изменил пароль от моей личной почты. Мне и в голову не приходило, что он способен на дурные поступки, - пишет девушка.

В марте 2019 года молодые люди поссорились. По словам девушки, во время драки он забрал у нее телефон и уехал.

Позднее она узнала, что кто-то поменял все пароли от социальных сетей. Бывший возлюбленный признался, что это сделал он и стал шантажировать, угрожать, что распространит ее фотографии интимного характера.

С того дня каждое мое утро превращалось в кошмар. Он мне в любое время - и днем, и ночью вбивал слова в мозг: "Если ты не будешь делать все, что я скажу, я буду посылать эти видео во все сети, опозорю тебя и всех окружающих тебя людей". Причина по которой я согласилась на его условия: в Instagram было очень много близких мне людей, - продолжила девушка.

Жулдыз утверждает, что мужчина "держал ее на видео-контроле".

Он требовал снимать на видео, когда я встала, когда ела, куда ходила, с кем ходила, зачем ходила, я даже снимала на видео время, когда я отвозила свою маленькую дочку на занятия. Он не стал останавливаться на достигнутом и, наконец, заставил меня вступать с ним в половую связь через WhatsApp... Каждый день мой подчинялся ему и проходил в мольбах, - продолжает рассказ автор.

Позднее шантажист отправил в Instagram фотоколлаж с родственниками девушки и подписал его непристойностями. Это и вынудило обратиться в полицию.

В продолжении Жулдыз рассказывает, что хотела спрыгнуть с моста, но ее спасла мама. Она продолжала обращаться в полицию, но безрезультатно.

Уже в июле 2019 года мужчина был задержан, а в августе его отпустили - девушка забрала заявление и простила его. Но Гильман Рехманов продолжил ее шантажировать.

Он выложил в сеть Instagram фотографии всех моих соседей, друзей, родителей, братьев и сестер. Соседи пришли в мой дом, устроили скандал и потребовали, чтобы я поскорее переехала из этого дома. Моя мама завуч в школе, из-за этого стресса она стала простой учительницей, не могла вести уроки. А я потеряла всякую надежду, - пишет девушка.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области изданию "Мой город" сообщили, что Гильман Рехманов в данный момент находится в Азербайджане.

В данное время ведется досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК "Вымогательство". В настоящее время ведутся следственные действия, связанные с получением правовой помощи, - сообщили в ведомстве.