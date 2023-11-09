Иностранец вымогал деньги у жительницы Атырау, угрожая распространить интимные фото

В полицию Атырау поступило заявление от жительницы Атырау по факту вымогательства. По словам потерпевшей, мужчина угрожая распространением интимных записей, вымогал у нее деньги, сообщает Zakon.kz.

34-летний гражданин Узбекистана угрожал своей знакомой слить ее интимные фото. Женщина написала на него заявление, возбуждено уголовное дело, сообщает ДП Атырауской области.

"В результате оперативных мероприятий УБОПовцы задержали шантажиста в Атырау. Им оказался 34-летний гражданин Узбекистана. Полицейские проводят расследование по статье 194 УК "Вымогательство". Отмечается, что подозреваемый может быть причастен еще к другим аналогичным преступлениям", – сообщают полицейские.

Стражи порядка советуют казахстанцам не вести переписки на личные темы в социальных сетях с незнакомыми людьми.

"Не следует сообщать свои персональные данные. Категорически нельзя хранить и отправлять посредством сети интернет фото и видео сугубо личного характера", – добавили стражи порядка.

В конце июня похожий случай произошел в Таразе – там задержали четверых мужчин, которые вымогали деньги у местного жителя, угрожая опубликовать интимное видео с его участием.