Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иностранец вымогал деньги у жительницы Атырау, угрожая распространить интимные фото

Иностранец вымогал деньги у жительницы Атырау за интимное фото Фото: pixabay
В полицию Атырау поступило заявление от жительницы Атырау по факту вымогательства. По словам потерпевшей, мужчина угрожая распространением интимных записей, вымогал у нее деньги, сообщает Zakon.kz.

34-летний гражданин Узбекистана угрожал своей знакомой слить ее интимные фото. Женщина написала на него заявление, возбуждено уголовное дело, сообщает ДП Атырауской области. 

"В результате оперативных мероприятий УБОПовцы задержали шантажиста в Атырау. Им оказался 34-летний гражданин Узбекистана. Полицейские проводят расследование по статье 194 УК "Вымогательство". Отмечается, что подозреваемый может быть причастен еще к другим аналогичным преступлениям", – сообщают полицейские.

Стражи порядка советуют казахстанцам не вести переписки на личные темы в социальных сетях с незнакомыми людьми.

"Не следует сообщать свои персональные данные. Категорически нельзя хранить и отправлять посредством сети интернет фото и видео сугубо личного характера", – добавили стражи порядка. 

В конце июня похожий случай произошел в Таразе – там задержали четверых мужчин, которые вымогали деньги у местного жителя, угрожая опубликовать интимное видео с его участием.

Читайте также

Конституционный суд в Кыргызстане пересмотрел решение о матчестве
Конституционный суд в Кыргызстане пересмотрел решение о матчестве
Дело Бишимбаева. Как экс-министр вышел на свободу и в чем его подозревают
Дело Бишимбаева. Как экс-министр вышел на свободу и в чем его подозревают
Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате
Сельских учителей в ЗКО принуждали вернуть долг по зарплате
Жанель Абдрахманова
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления