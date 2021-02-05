Ветеран требует от Навального извинений. Что происходит в суде над оппозиционером

В Мосвке в Бабушкинском суде слушается дело Алексея Навального об оскорблении ветерана, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Baza, дело возбудили еще в июне 2020.

Тогда Навальный назвал "продажными холуями" героев ролика одного из российских каналов. Среди них был ветеран ВОВ Игнат Артеменко, заявление в СК написал его внук.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 — она предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Прокурором выступает все та же Екатерина Фролова, она работала и в суде по делу о нарушении условного срока.

Ветеран выступает по видеосвязи, Алексей сидит в привычном уже аквариуме.

У меня ходатайство и протест, мне противно, что этого несчастного человека несколько месяцев используют как куклу. Я ходатайствую, чтобы ему разрешили лечь и снять маску. Вы издеваетесь над 95-летним пенсионером, а его родственники им торгуют, чтобы получить денег. Если он сейчас через какое время схватится за сердце, вы в этом будете виноваты. Разрешите ему лечь хотя бы, - отметил Навальный.

В свою очередь Артеменко требует публичных извинений.

Я ветеран войны, полковник в отставке. Участвовал в партизанском движении. В июне на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины. Это меня очень огорчило. Я вынужден защищать свою честь. Я раньше давал подробные показания, сейчас прощу прекратить допрос — плохо себя чувствую. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной, - сказал он.

После выступления ветерану вызвали бригаду скорой помощи.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию общего режима.