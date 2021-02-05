Снайперы на крышах и кортежи: чем запомнился приезд глав правительств ЕАЭС

5 февраля в Алматы прошел Международный форум "Digital Almaty 2021" с участием премьер-министров стран ЕАЭС, передает zakon.kz.

В пленарной сессии форума приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Улукбек Марипов, России - Михаил Мишустин, Узбекистана - Абдулла Арипов, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

Главы правительств обсуждали новую цифровую реальность, влияние пандемии коронавируса, а также делились опытом внедрения цифровых технологий в разные сферы деятельности. После их выступлений начались панельные сессии на темы здравоохранения, образования, предоставления государственных услуг и др.

Со вчерашнего дня в социальных сетях алматинцы публикуют видеозаписи с перекрытыми дорогами и дорожными заторами. Сегодня утром главы правительств прибыли к отелю, где проводился форум. На кадрах, снятых очевидцем, виден свободный от автомобилей проспект Аль-Фараби и снайперы на крыше.

Меры безопасности усилили и внутри отеля, включая санитарные - прибывшие на форум предъявляли справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.