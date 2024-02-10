В Кызылординской области оказана помощь застрявшим в пути гражданам

Из-за сильной метели на территории Актюбинской области со вчерашнего дня перекрыты 1240-1357 км автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент". От границы Актюбинской области до города Аральска ограничено движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в 20 километрах от города Аральска 12 инспекторов дорожной патрульной полиции работают на 6 машинах.

На сегодняшний день остановлено 584 грузовых, 13 пассажирских, 210 легковых автомобилей и около 1000 пассажиров, направляющихся в Актюбинскую область. При акимате района создан специальный штаб. Местные волонтеры, учреждения и предприниматели организуют бесплатное горячее питание для пассажиров. Женщины и дети были размещены в общежитии индустриально-технического колледжа районного центра. Медики проводят проверку состояния здоровья людей дважды в день.

Фото: акимат Кызылординской области Фото: акимат Кызылординской области Цены на продукты питания в комплексах придорожного обслуживания находятся на постоянном контроле местного акимата.

Фото: акимат Кызылординской области

Кроме того, с 7 февраля в районе населенного пункта Ойынды Казалинского района в комплексе "Мирас" было остановлено 135 грузовых автомобилей (фур) и 35 легковых автомобилей. В машинах около 200 человек. Сотрудники дорожной полиции пояснили, что дорога закрыта. Акимат района провел переговоры с руководством комплекса, пассажирам предоставлено питание по низким ценам. Также им бесплатно раздали лекарства, питьевую воду. Запасов продовольствия достаточно. Для пассажиров с детьми подготовлены бесплатные спальные места в гостинице комплекса, организовано дежурство. В целом во всех районах области пассажирам оказывается необходимая помощь со стороны районных акиматов. Ситуация находится на непосредственном контроле акима области. После того, как метель утихнет и ситуация стабилизируется, машины продолжат свой путь во главе с сотрудниками дорожной полиции.

Фото: акимат Кызылординской области

"В связи с неблагоприятными погодными условиями просим воздержаться от выезда", - сообщили в акимате региона.