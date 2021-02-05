Автовокзал Петропавловска выставили на продажу из-за катастрофических убытков

Автовокзал Петропавловска выставили на продажу за 400 миллионов тенге, передает zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, его выставили на продажу из-за катастрофических убытков. В начале этой недели директор ТОО "Петропавловский автовокзал" Александра Сысоева обратилась в областную палату предпринимателей с заявлением о том, что предприятие доведено до крайней степени неплатежеспособности. В течение большей части 2020 года автовокзал простаивал: международные и межобластные перевозки до сих пор закрыты, на этом фоне процветает бизнес нелегалов. Объявление о продаже автовокзала за 400 миллионов тенге появилось на сайте OLX днем 4 февраля.

Выполняя постановления главного санврача, петропавловский автовокзал полностью прекратил работу в апреле 2020 года. После короткого перерыва во второй половине мая и июне, когда временно открыли пригородное автобусное сообщение, перевозки были прекращены 5 июля.

При этом, как сообщила Александра Сысоева, на привокзальной площади во всю работает и процветает бизнес нелегальных перевозчиков, которые ежедневно возят пассажиров в Кокшетау, Щучинск, Костанай и в райцентры Северо-Казахстанской области. Убытки предприятия за 2020 год составили 9 миллионов тенге.

Мы старались работать только на качество. Режим работы был с 5 утра до 23 часов. В 2019 году было 150 рейсов в день. Сегодня сократился и режим работы и рейсы. директор ТОО "Петропавловский автовокзал" Александра Сысоева

Продается здание с земельным участком, отличные подъездные пути. Под любую деятельность. Как 100% долю или как имущественный комплекс. Общая площадь 1 062 кв. м, - сказано в объявлении.

До карантина предприятие осуществляло перевозки в среднем 2,5 тыс. человек ежедневно. Работали 140 пригородных и междугородных маршрутов.

У нас очень сложная ситуация, сегодня мы не работаем, мы выживаем. Поэтому и выставили автовокзал на продажу. Перевозчики один за другим закрывают свои маршруты, прибыли нет. А тут еще огромное количество нелегального транспорта. Вот такая очень печальная ситуация сегодня у нас. В 4 раза сократился пассажиропоток. Мы, описывая все свои вопросы болевые, отправляем письма всем государственным органам, чтобы нас услышали. Но нет ответа…. Зарплата сегодня 42 500 тенге. Мы старались людей не оставлять без денег. Коллектив-то у нас в основном женский. Парка автобусов собственного у нас нет. Мы предоставляем услуги пассажирам и предпринимателям. Мы вложили много денег в ремонт и реконструкцию, 21 год назад здесь были только стены и грязь. Сейчас это очень красивое здание, - рассказала Александра Сысоева.

Отмечается, что от простоя в карантин пострадали и многие другие заведения. Рынок недвижимости Петропавловска переполнен офисными зданиями, кафе, гостиницами, ресторанами.

За 160 миллионов тенге продается двухэтажное офисное здание на пересечении улиц Букетова и Жумабаева. Выставлен на продажу 5 февраля.

За 300 миллионов продается кафе "Место встречи". Объявление выставлено в январе.

За 298 миллионов тенге продается гостиница "Ювента". Объявление выставлено 12 января.