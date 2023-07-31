В Узбекистане отец выставил свою двухдневную дочь на продажу
Фото: pixabay
В Ангорском районе Сурхандарьинской области мужчина пытался продать свою двухдневную дочь за 1,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Полицейским об этом сообщил сосед преступника. По его словам, 54-летний мужчина, проживающий в Ангорском районе, собирался продать свою дочь за 35 млн сумов (1,3 млн тенге), сообщает Podrobno.uz.
Он четыре года состоит в гражданском браке с 29-летней женщиной.
Мужчину арестовали в собственном доме при получении 1,4 тыс. долларов и 10 млн сумов.
По факту возбудили уголовное дело по статье за торговлю людьми УК Узбекистана. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.
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