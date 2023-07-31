Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане отец выставил свою двухдневную дочь на продажу

Узбекистанец пытался продать дочь Фото: pixabay
В Ангорском районе Сурхандарьинской области мужчина пытался продать свою двухдневную дочь за 1,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Полицейским об этом сообщил сосед преступника. По его словам, 54-летний мужчина, проживающий в Ангорском районе, собирался продать свою дочь за 35 млн сумов (1,3 млн тенге), сообщает Podrobno.uz.

Он четыре года состоит в гражданском браке с 29-летней женщиной.

Мужчину арестовали в собственном доме при получении 1,4 тыс. долларов и 10 млн сумов.

По факту возбудили уголовное дело по статье за торговлю людьми УК Узбекистана. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Читайте также

Три четверти мировой популяции тигров обитает в Индии

В Дании рассмотрят введение запрета на сжигание Корана

В столице Индии зафиксировали вспышку лихорадки денге

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления