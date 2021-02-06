Умер лауреат премии "Оскар"

Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года, передает zakon.kz.

Как сообщает портал Deadline, родственники актера подтвердили, что он скончался 5 февраля в своем доме в Коннектикуте. Рядом с ним была его жена Элейн Тейлор, с которой они прожили 53 года.

Крис был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию с великолепными старомодными манерами, самоирничным юмором и музыкой слов. Он был национальным достоянием и глубоко любил свои канадские корни. Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами, - приводит портал слова давнего друга актера Лу Питта.

Кристофер Пламмер - лауреат множества престижных кинопремий: "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и др. Он - один из выдающихся голливудских актеров. Пламмер снимался в фильмах "Звуки музыки", "Поющие в терновнике", "Красное и черное", "Начинающие" (получил "Оскар" в 2012 году), "Ватерлоо", "Воображариум доктора Парнаса", "12 обезьян".