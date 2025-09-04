#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.18
628.93
6.68
Культура и шоу-бизнес

Умер модельер Джорджо Армани

Джорджо Армани, смерть , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 18:21 Фото:stylenews.ru
Итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября сообщает издание La Repubblica.

"С бесконечной скорбью группа Armani объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимого двигателя – Джорджо Армани. Синьор Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, скончался спокойно, в кругу своих близких", – говорится в заявлении компании, которым располагает издание.

Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце. В 1975 году он вместе с Серджо Галеотти основал компанию Giorgio Armani, которая впоследствии стала одним из крупнейших домов моды в мире. Дизайнер получил мировую известность благодаря минималистичному стилю и строгим линиям, оказав значительное влияние на индустрию моды и стиль деловой одежды. Его бренд включает линии одежды, аксессуаров, косметики, мебели и отелей.

Ранее сообщалось, что умер художник-постановщик мультфильма "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Филиппович?!": сходство сына Стоцкой с Киркоровым шокировало Сеть
Культура и шоу-бизнес
14:07, Сегодня
"Филиппович?!": сходство сына Стоцкой с Киркоровым шокировало Сеть
"В положении? Где муж?": осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов
Культура и шоу-бизнес
12:46, Сегодня
"В положении? Где муж?": осенний пост Динары Сатжан вызвал бурю вопросов
Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост
Культура и шоу-бизнес
10:04, Сегодня
Три сердечка для тещи: зять Светланы Айтбаевой трогательно отреагировал на ее пост
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: