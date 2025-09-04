Умер модельер Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября сообщает издание La Repubblica.

"С бесконечной скорбью группа Armani объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимого двигателя – Джорджо Армани. Синьор Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, скончался спокойно, в кругу своих близких", – говорится в заявлении компании, которым располагает издание.

Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце. В 1975 году он вместе с Серджо Галеотти основал компанию Giorgio Armani, которая впоследствии стала одним из крупнейших домов моды в мире. Дизайнер получил мировую известность благодаря минималистичному стилю и строгим линиям, оказав значительное влияние на индустрию моды и стиль деловой одежды. Его бренд включает линии одежды, аксессуаров, косметики, мебели и отелей.

