ВОЗ: Число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени, но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП, - сказал он в пятницу на брифинге.

Глава ВОЗ подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили пока даже первую дозу вакцины. Он вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.

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