Подросток зайцем перелетел в другую страну на колесе самолета и чудом выжил

6 февраля 2021, 07:17
Фото: zakon.kz.

Подросток из Кении зайцем совершил перелет из британского аэропорта Станстед в нидерландский Бэк на шасси самолета, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Сообщается, что подростка обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта. Он был тут же доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Специалисты считают, что ему невероятно повезло, потому что попытки совершить полет на нижней части шасси обычно заканчиваются смертью от переохлаждения или падением с самолета во время полета.

Личность путешественника установить пока не получилось. Правоохранители считают, что подросток забрался в самолет в Кении. Именно оттуда самолет совершил рейс в Турцию, а затем отправился в Лондон. Специалисты исключили вероятность того, что подросток забрался в самолет в Британии.

Голландские правоохранительные органы сообщили, что будут заниматься расследованием инцидента, поскольку могут быть и другие люди, летавшие на самолетах подобным образом.


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